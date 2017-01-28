18:57

В Санкт-Петербурге на Марсовом поле днем 28 января прошла акция против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Об этом сообщает «Фонтанка».

Акция протеста проходила в форме встречи депутатов с избирателями, поэтому у ее участников не было транспарантов. В общей сложности, в мероприятии приняли участие от двух (оценка полиции) до пяти (оценка организаторов) тысяч человек.

По завершении акции около 30 активистов намеревались устроить акцию протеста в самом Исаакиевском соборе. Его сотрудники убедили собравшихся разойтись; никто из них задержан не был.

Параллельно с акцией противников передачи собора РПЦ на Марсовом поле проходила акция поддерживающего инициативу Национально-освободительного движения. На нее пришли несколько человек.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил о передаче Исаакиевского собора в пользование РПЦ 10 января. Позднее в городской администрации уточнили, что собственником здания останется город; в свою очередь, в РПЦ пообещали отменить входную плату в собор, а также сообщили, что в нем будут проводиться «искусствоведческие и множество исторических» экскурсий, но не «атеистические».

Василеостровский районный суд 27 января отказался рассматривать иск о законности передачи. В тексте определения суда говорится, что распоряжение властей Петербурга по поводу собора не является решением для его передачи церкви, а представляет собой лишь план подготовки.