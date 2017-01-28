22:23

Президент США Дональд Трамп впервые после вступления в должность провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет The Washington Post.

Во время разговора, подробности которого пока не сообщаются, в Овальном кабинете также присутствовали вице-президент США Майк Пенс, советник по национальной безопасности Майк Флинн, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, начальник аппарата Белого дома Райнс Прибус и советник по стратегическим вопросам Стивен Бэннон.

https://twitter.com/PressSec/status/825389810869219328

Перед беседой с Путиным Трамп провел 45-минутные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Подробности разговора пока не сообщаются, но источники Reuters до этого говорили, что основной темой беседы станет Россия.

Впервые президенты России и США поговорили по телефону 14 ноября. Тогда лидеры двух стран сошлись во мнении, что российско-американские отношения находятся в «неудовлетворительном состоянии» и высказались за «активную» совместную работу по их нормализации.

Инаугурация Трампа состоялась 20 января. После этого президент США подписал несколько указов: о выходе страны из Транстихоокеанского партнерства, о реорганизации Вооруженных сил, о начале строительства стены на границе с Мексикой, а также об «экстремальном отборе» въезжающих в страну мигрантов.