28 января, 23:04

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин завершили телефонный разговор. Подробности беседы сообщаются на сайте Кремля.

«В ходе беседы с обеих сторон был продемонстрирован настрой на активную совместную работу по стабилизации и развитию российско-американского взаимодействия – на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе», – сообщили в пресс-службе.

Трамп и Путин обсудили борьбу с терроризмом, арабо-израильский конфликт, а также ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке. В Кремле отметили, что лидеры двух стран «условились наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям».

Собеседники высказались за необходимость координировать военные силы в Сирии и за восстановление торгово-экономического сотрудничества между государствами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил «Интерфаксу», что отмену санкций американский и российский лидеры не обсуждали.

«Дональд Трамп попросил передать пожелания счастья и процветания российскому народу, отметив, что народ США с симпатией относится к России и ее гражданам», – отметили в Кремле.

Путин сказал, что россияне испытывают к американцем «аналогичные чувства».

При этом лидеры двух стран договорились поддерживать связь в дальнейшем, а также проработать возможность личной встречи.

О ходе переговорах Путина и Трампа ранее писала The Washington Post. Газета отмечала, что американский лидер звонил российскому президенту из Овального кабинета, в котором также присутствовали вице-президент США Майк Пенс, советник по национальной безопасности Майк Флинн, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, начальник аппарата Белого дома Райнс Прибус и советник по стратегическим вопросам Стивен Бэннон.

Разговор лидеров двух стран Кремль анонсировал 27 января. В этот же день состоялась пресс-конференция Трампа, на которой он назвал вопрос о снятии антироссийских санкций «преждевременным».

Это второй телефонный разговор, который провели Путин и Трамп. Впервые они поговорили 14 ноября, тогда в ходе беседы подчеркивалась необходимость нормализации отношений РФ и США