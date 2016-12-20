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Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным длился около часа. Об этом рассказали в Белом доме, передает Reuters.

«Позитивный телефонный разговор является важным стартом для налаживания отношений между США и Россией, которым необходима перезагрузка», – сказал представитель Белого дома.

Американская сторона уточнила, что переговоры длились около часа. Их итоги, по мнению США, помогут двум странам «быстро» реализовывать планы по борьбе с терроризмом, а также решать другие «важные вопросы, представляющие взаимный интерес».

В Кремле рассказали, что лидеры двух стран в ходе телефонного разговора обсудили борьбу с терроризмом, арабо-израильский конфликт, а также ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке. При этом Путин и Трамп «условились наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям». Кроме того, американский лидер попросил российского президента передать россиянам «пожелание счастья и процветания».

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, отмена санкций не обсуждалась. Трамп ранее говорил, что в сейчас этот вопрос является «преждевременным».

Собеседники договорились поддерживать контакты и провести личную встречу.

28 января Трамп также поговорил с президентом Франции Франсуа Олландом и канцлером Германии Ангелой Меркель. Французский лидер в ходе переговоров подчеркнул, что санкции с России могут быть сняты после урегулирования кризиса на Украине. В разговоре с Меркель Трамп также обсудил отношения с Россией и ситуацию на Украине, добавило Reuters.

О планах Путина и Трампа провести телефонный разговор стало известно 27 января, ранее американский лидер говорил, что готов лично встретиться с президентом России.