03:00

Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым распорядился «немедленно» начать подготовку плана по активизации борьбы с «Исламским государством». Документ опубликован на сайте Белого дома.

На выполнение поручения отведено 30 дней. За этот срок необходимо найти новых партнеров для возглавляемой США коалиции, разработать «комплексную стратегию» по борьбе с ИГИЛ, а также пресечь работу механизмов, за счет которых производится финансирование террористической организации.

«Думаю, он (план) будет чрезвычайно успешным», – цитирует Reuters слова американского лидера.

Ранее состоялся телефонный разговор между лидерами России и США. Одной из тем для обсуждения, как рассказали в Кремле, стала борьба с терроризмом. В пресс-службе подчеркнули, что собеседники признали необходимость координировать военные силы в Сирии. В Белом доме, в свою очередь, сочли, что итоги переговоров помогут двум странам «быстро» реализовывать планы по борьбе с терроризмом.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер говорил, что Трамп готов работать с «любой страной, разделяющей наши (США) интересы победить ИГИЛ».