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Латвия заявила, что вблизи ее морских границ был замечен российский военный корабль. Об этом сообщается в твиттере Национальных вооруженных сил.

«В латвийской эксклюзивной экономической зоне в десяти морских милях от территориальных вод обнаружено присутствие корабля класса “Бира”», – сказано в сообщении.

Издание vesti.lv добавило, что 25 января самолеты НАТО также зафиксировали два истребителя вооруженных сил РФ (Су-24 и Ан-26) над Балтийским морем.

В октябре 2016 года Финляндия заявила, что российские истребители Су-27 нарушили воздушное пространство страны. В Минобороны РФ эту информацию отвергли, пояснив, что истребители совершали учебно-тренировочный полет и находились над нейтральными водами Финского залива.

Позже с аналогичной жалобой выступила Эстония. Сообщалось, что в воздушное пространство страны менее чем на одну минуту вошел один российский истребитель с выключенными транспондерами.