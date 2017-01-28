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Федеральный судья Бруклина ввел временный запрет на высылку граждан Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена, имеющих действующие визы. Об этом сообщает Reuters.

По оценке American Civil Liberties Union, распоряжение суда распространится не более, чем на 200 человек, которых задержали в аэропортах США. В правительстве агентству не смогли подтвердить эту цифру.

По данным Министерства внутренней безопасности, которые приводит агентство, на 29 января во въезде в США было отказано 375 людям.

27 января президент США Дональд Трамп подписал указ об «экстремальном отборе» прибывающих в страну беженцев, чтобы исключить возможность въезда в США радикальных исламских террористов.

Согласно документу, на 90 дней запрещается въезд в страну гражданам из Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена и 120 дней приостановлено размещение беженцев.

Не высылать из страны беженцев Трампа попросили в ООН. Президент США, в свою очередь, выразил мнение, что подписанный им указ «очень хорошо работает».

Заметка дополняется.