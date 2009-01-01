09:46

В городе Хасавюрт в Дагестане введен режим контртеррористической операции. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Специальный режим контртеррористической операции введен в административных границах города Хасавюрта в воскресенье в 8:20 МСК. Силовики разыскивают участников незаконных вооруженных формирований и их пособников», – заявили в оперативном штабе Национального антитеррористического комитета.

Позже источник в силовых структурах региона сообщил, что силовики заблокировали один из частных домов на территории города.

«Внутри, предварительно засели двое боевиков. Им предлагают сложить оружие и выйти без боя. Пока не соглашаются», – сказал источник.

Как уточнил собеседник агентства, боевики являются членами так называемой хасавюртовской бандгруппы.