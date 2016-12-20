12:30

Президент «Росгосстраха» Данил Хачатуров покидает компанию. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник на страховом рынке, об этом он объявил топ-менеджерам.

По словам источника, «смена руководства станет частью антикризисного плана по финансовой стабилизации компании “Росгосстрах”, по банковским каналам с использованием возможности “Росгосстрах Банка” страховщику стали поступать финансовые средства поддержки. Их объем составил около 20 млрд рублей».

В декабре 2016 года СМИ писали о том, что «Росгосстрах» договорился об объединении с финансовой корпорацией «Открытие». Предполагалось, что страховая компания «Росгосстрах», пенсионный фонд «Росгосстраха» и «Росгосстрах Банк» перейдут под контроль «Открытия», а Хачатуров в обмен получит миноритарную долю в холдинге.

Собеседник «Интерфакса» уточнил, что первоначально команда «Росгосстраха» не должна была отстраняться от руководства страховым бизнесом, однако в ходе переговоров ситуация могла измениться.

Хачатуров пришел в «Росгосстрах» как исполнительный директор в 2002 году, ему принадлежит почти 100% участия в группе. До «Росгосстраха» он был старшим вице-президентом БИН-Банка и первым вице-президентом «Славнефти».