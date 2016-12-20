12:56

В Лос-Анджелесе в ночь на 29 января состоялась церемония вручения премии Гильдии продюсеров США за наиболее впечатляющую продюсерскую работу. Список номинантов и победителей доступен на сайте премии.

В главной категории победу одержал фильм «Ла-Ла Ленд».

В номинации «лучший анимационный фильм» победителем стал «Зверополис», лучшим документальным фильмом гильдия назвала «О. Джей: Сделано в Америке», а лучшим драматическим сериалом – «Очень странные дела».

Награды Гильдии продюсеров США вручаются с 1990 года. В подавляющем большинстве случаев их обладатели позже получали «Оскар» в номинации «лучший фильм».

«Ла-Ла Ленд» получил 14 номинаций на «Оскар». Церемония вручения премии пройдет 26 февраля.