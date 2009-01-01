Stephen Yang / Reuters

Президент США Дональд Трамп, только недавно вступивший в должность, сразу же начал выполнять предвыборные обещания относительно ужесточения миграционной политики. В пятницу он подписал указ, серьезно ограничивающий въезд беженцев с Ближнего Востока в страну. Republic рассказывает главное о сути указа и реакции на него.

Положения указа

Указ Трампа на 120 дней полностью приостанавливает прием всех беженцев на территорию Соединенных Штатов. Помимо этого, он налагает запрет на въезд в страну гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением. Речь идет об Ираке, Иране, Йемене, Ливии, Сирии, Судане и Сомали. Причем в случае с гражданами этих стран запрет распространяется даже обладателей американских виз и Green Card. Свои действия Трамп объяснил желанием исключить возможность въезда в США радикальных исламистов.

Миграционные службы начали исполнять указ Трампа 28 января. За один день, по данным New York Times, в аэропортах страны были задержаны около 200 человек.

Вечером 28 января суд, куда обратились представители двух иракцев, которым было отказано во въезде в США, наложил частичный запрет на исполнение указа Трампа. Суд постановил, что граждане семи мусульманских стран, которые на момент вступления запрета в силу уже находились на законных основаниях в США, не подлежат депортации. Запрет на их высылку будет действовать 90 дней.

Реакция в США

Указ Трампа вызвал, в основном, негативную реакцию в самих Соединенных Штатах. 28 января в крупнейших аэропортах страны прошли акции с требованием отменить указ. Наибольшее количество протестующих – около тысячи человек – собрались в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Крупные манифестации также прошли в аэропортах Денвера, Чикаго и Вашингтона.

Против действий Трампа выступили многие публичные персоны и знаменитости. В поддержку акций протеста высказалась его соперница на президентских выборах Хиллари Клинтон. Она заявила, что поддерживает людей, собравшихся по всей стране, для защиты американских ценностей и конституции. После появления указа в интернете появилась петиция за его отмену, под которой поставили свои подписи 20 лауреатов Нобелевской премии: они выразили озабоченность тем, что из-за действий Трампа многие ученые из-за рубежа намерены бойкотировать научные конференции в США. Поддержку протестующим также выразили основатель Facebook Марк Цукерберг, совладелец Google Сергей Брин и многие представители шоу-бизнеса. Певица Рианна, уроженка Барбадоса, назвала президента США «аморальной свиньей».