16:17

Швейцарец Роджер Федерер стал победителем Открытого чемпионата Австралии по теннису. Об этом сообщает Reuters.

В финале Федерер обыграл испанца Рафаэля Надаля в пяти сетах со счетом 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3. Встреча продолжалась 3 часа и 37 минут.

Победа на Australian Open стала для Федерера пятой в карьере. В общей сложности, на его счету 18 титулов победителя турниров серии Большого шлема.

В женской части турнира финал проходил 28 января. Победу в нем одержала Серена Уильямс, в двух сетах обыграв свою сестру Винус.