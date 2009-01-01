16:56

Проект Конституции Сирии, разработанный российскими специалистами, предусматривает, что это будет демократическое государство с республиканской формой правления. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Проектом новой конституции определено, что Сирия является современным демократическим государством с республиканской формой правления. Это государство должно строиться на принципах народовластия, верховенства закона и равенства перед ним. При этом единственным источником власти должен являться многонациональный и многоконфессиональный сирийский народ», – заявили в Генштабе РФ.

В ведомстве подчеркнули, что в проекте российской конституции территория Сирии «неприкосновенна, едина и неделима». При этом вопросы административного деления, в том числе создания курдской автономии, предполагается решать путем волеизъявления всего сирийского народа.

В Минооброны также подчеркнули, что представленный проект является рамочным, а итоговый вариант Конституции «сирийский народ должен сформировать сам». При этом Москва полагает, что в ней должны быть учтены интересы «и власти, и оппозиции».

Заметка дополняется.