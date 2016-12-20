19:38

Американский спецназ утром 29 января атаковал штаб-квартиру «Аль-Каеды» в Йемене. Как сообщает Reuters, санкцию на операцию дал президент США Дональд Трамп.

Как заявили в Минобороны США, в результате атаки был убит один из лидеров йеменского крыла «Аль-Каеды» и еще 13 боевиков. Помимо этого погиб один из американских спецназовцев.

Местные медики сообщили, что в ходе перестрелки в общей сложности были убиты 30 человек, включая 10 женщин и троих детей.

Американское командование заявило, что в ходе рейда удалось собрать важную информацию, которая «поможет предотвратить планирование будущих террористических атак». В Пентагоне подчеркнули, что изначальной целью операции был сбор информации о боевиках, а не их непосредственное уничтожение.

Позиции «Аль-Каеды» в Йемене в последние годы значительно усилились на фоне продолжающейся с 2014 года гражданской войны. При президенте Бараке Обаме США регулярно наносили по территории Йемена удары с помощью беспилотников.