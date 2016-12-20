22:07

Администрация президента США Дональда Трампа может обязать въезжающих в США иностранных граждан отчитываться об интернет-активности, сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

По информации телеканала, иностранцам могут отказать во въезде в США, если они не согласятся предоставлять информацию о посещаемых ими сайтах, соцсетях и об их сохраненных телефонных номерах.

Сейчас вопрос находится на стадии «предварительного обсуждения», добавляет CNN.

Ранее Трамп подписал указ об ужесточении проверок иммигрантов. Согласно документу, на 90 дней запрещается въезд в страну гражданам из Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена и на 120 дней приостановлено размещение беженцев.

В ООН Трампа попросили отменить решение, также опубликовано открытое письмо с просьбой об отмене, которое подписали несколько тысяч ученых, включая 20 нобелевских лауреатов.

Позднее суд Бруклина ввел временный запрет на высылку граждан из страны