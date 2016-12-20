29 января, 23:29

Администрация предыдщуего президента США Барака Обама разработала список из семи стран, которым иммиграционный указ Трамп запрещает въезд в страну, рассказал в эфире ABC News пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

«Они [страны] были определены предыдущей администрацией», – заявил Спайсер.

Администрация Обамы посчитала, что для граждан этих стран нужны «дополнительные ограничения», уточнил представитель Белого дома.

Он также добавил, что в мире есть еще 46 мусульманских стран, на которые ограничения не распространяются, и это «важно упомянуть».

27 января президент США Дональд Трамп подписал указ об «экстремальном отборе» прибывающих в страну беженцев, согласно которому въезд в страну запрещается гражданам из Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена и на 120 дней приостанавливается размещение беженцев из других стран.

В ООН Трампа попросили отменить решение, также опубликовано открытое письмо с просьбой об отмене, которое подписали несколько тысяч ученых, включая 20 нобелевских лауреатов.

Позднее федеральный суд Бруклина ввел временный запрет на высылку граждан из страны.