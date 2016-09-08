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Филиппины расформируют подразделения наркополиции, которые в ходе устроенной президентом страны Родриго Дутерте антинаркотической кампании убили около 6000 человек, передает Reuters.

Как уточняет издание, решение было принято после того, как наркополицейские похитили и убили южнокорейского бизнесмена Чи Ик Чу.

Дутерте занял пост президента в мае 2016 года, пообещав избавить страну от наркопреступности. Он создал спецотряды полицейским, которым негласно разрешил убивать подозреваемых в продаже и употреблении наркотиков.

Политику Дурерте критиковали в ООН, США и Евросоюзе. Филиппинский лидер призывал не вмешиваться в дела его страны.

Нынешний президент США Дональд Трамп кампанию поддержал.

Lenta.ru составляла фотогалерею происходящего в Филиппинах.