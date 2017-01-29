00:58

Президент США Дональд Трамп заявил, что через 90 дней возобновит выдачи виз для всех стран, передает Reuters.

Он уточнил, что в течение этого времени закончится проверка всех соответствующих мер безопасности. Президент США также добавил, что «дело не в религии, дело в терроризме и желании сохранить страну в безопасности».

Ранее Трамп подписал указ об ужесточении проверок иммигрантов. Согласно документу, въезд в страну на 90 дней запрещается гражданам из Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена, также на 120 дней приостановлено размещение беженцев.

По данным Министерства внутренней безопасности, которые приводит агентство, во въезде в США было отказано как минимум 375 людям.

Указ раскритиковали канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, в аэропортах начались стихийные акции протеста.

Поддержку протестующим также выразили основатель Facebook Марк Цукерберг, совладелец Google Сергей Брин и гендиректор SpaceX Илон Маск.

В ООН Трампа попросили отменить решение, также опубликовано открытое письмо с просьбой об отмене, которое подписали несколько тысяч ученых, включая 20 нобелевских лауреатов.

Позднее федеральный суд Бруклина постановил, что уже находящиеся в США на законных основаниях граждане 7 мусульманских стран не подлежат депортации. Запрет на их высылку будет действовать 90 дней.