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Агентство по страхованию вкладов (АСВ) на 1,3 млрд рублей обесценило купленные шестью негосударственными пенсионными фондами (НПФ) менеджера АФК «Система» Евгения Новицкого ипотечные сертификаты участия (ИСУ). Об этом сообщается на сайте АСВ.

Эксперты АСВ установили, что рыночная стоимость одного сертификата составляет 3,8 тысячи рублей, а балансовая цена – 6,2 тысячи рублей. Соответственно, реальная стоимость ИСУ могла оказаться ниже на 1,3 млрд рублей.

Как пишет РБК, сертификаты были выпущены после кредита структуре Саита-Салама Гуцериева Stonebell Traiding & Investments. Сообщается, что залогом по кредиту стали универмаг «Петровский пассаж» и бизнес-центр «Интеграл», причем сумма займа составила 24,63 млрд рублей, а стоимость залога – 32,5 млрд рублей.

В АСВ рыночную стоимость залога оценили в 9,87 млрд рублей.

В июне 2016 года ЦБ отозвал лицензии у шести НПФ Новицкого – «Церих», «Уральский финансовый дом», «Мечел-фонд», «Первый национальный ПФ» и НПФ «Металлургов», суммарные активы которых достигали 30 млрд рублей.