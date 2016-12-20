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Израиль не согласовывает рейсы компании «Уральские авиалинии» из аэропорта Жуковский из-за спора о статусе аэропорта, сообщают источники «Коммерсанта».

Как отмечает газета, официально Израиль ссылается на превышение квоты межправительственного соглашения, но собеседники издания настаивают на версии непринятия Израилем регионального статуса Жуковского – в Израиле его рассматривают как московский аэропорт.

Аэропорты регионального статуса могут использовать имеющиеся в межправсоглашении свободные квоты на полеты из регионов за границу, но квоты трех аэропортов Москвы уже выбраны, добавляет «Коммерсантъ».

Ранее рейсы из Жуковского не санкционировал Таджикистан. В Душанбе настаивали, что Жуковский относится к московским аэропортам, и в таком случае межправительственное соглашение также нужно пересматривать. В Москве заявление назвали «прямым нарушением межправительственного соглашения».

Россия и Таджкистан несколько раз приостанавливали авиасообщение, но в января стороны урегулировали конфликт.