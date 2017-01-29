05:22

5 человек погибли в результате стрельбы во время вечерней молитвы в мечети Квебека, передает Reuters.

По информации агентства, внутри находились 40 человек, нападавших было трое.

По данным CTV News, речь идет об Исламском культурном центре.

Представитель полиции Квебека подтвердил Reuters арест двух человек и подтвердил наличие третьего подозреваемого, но отказался назвать количество убитых.

Radio Canada информирует, что «раненых много».

Канадский журналист сообщает о пяти погибших, информацию подтвердил Reuters глава мечети.О других жертвах нападения не сообщается.

https://twitter.com/jfnsoleil/status/825882723592130564

https://twitter.com/UserDotCom/status/825892996235329536

Ранее Huffington Post Quebec писала о задержании двух подозреваемых.

Как пишет JBN, летом 2016 года неизвестные оставили в мечети упакованную свиную голову и «открытку» с надписью «приятного аппетита», а также забрызгали стены мечети свиной кровью.