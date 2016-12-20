Одна из самых громких хакерских историй последних нескольких лет, похоже, подошла к концу. Сотрудники ФСБ задержали Владимира Аникеева, которого они считают организатором группы «Шалтай-Болтай» (другое название «Анонимный интернационал»). Хакеры стали известны в начале 2014 года после публикации переписки нескольких высокопоставленных чиновников и целого ряда документов для служебного пользования. Со временем участники «Шалтай-Болтай» поставили публикацию содержимого почтовых ящиков чиновников на поток и создали биржу, начав продавать информацию и зарабатывать на этом десятки тысяч долларов.

Кроме Аникеева, по делу задержали двух офицеров ФСБ, работающих в отделе по борьбе с компьютерными преступлениями, а также сотрудника «Лаборатории Касперского», который возглавлял в компании аналогичный отдел. Все тройне обвиняются в госизмене. О других членах группировки, находящихся в разных странах, – пока ничего неизвестно.