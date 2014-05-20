Самое непонятное – зачем это все было нужно. Переписка, которую публиковал «Шалтай-Болтай», не содержала серьезного компромата, не вызвала больших сенсаций или громких отставок и оргвыводов. В лучшем случае – штрихи к портрету очередного таинственного медиагероя в диапазоне от Игоря Стрелкова до Евгения Пригожина, но и в этих штрихах не было ничего, что могло бы сотрясти какие-нибудь устои, – ни доказательств причастности к преступлениям, ни фактов, которые демонстрировали бы, как на самом деле принимаются решения в серой зоне кремлевских интересов, будь то начало войны на Украине или нападения на сторонников оппозиции в Петербурге. Таинственный коготь разорвал покровы, а под покровами ничего нет, только Кристина Потупчик сидит с сумкой, полной наличности, и смеется – и есть над чем.