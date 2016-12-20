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Воронежский механический завод, производящий двигатели для ракет-носителей «Протон» и «Союз», передадут под управление научно-производственному объединению «Энергомаш». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«В рамках формирования интегрированной структуры ракетного двигателестроения, а также для реализации стратегии по повышению качества выпускаемой продукции “Роскосмоса” было принято решение о переходе ВМЗ под наше управление», – сказал гендиректор «Энергомаша» Игорь Арбузов.

Как отмечает издание, в «Роскосмосе» и правительстве считают, что таким образом ВМЗ, допустивший выпуск бракованных двигателей, сможет быстрее выйти из кризиса.

В декабре 2016 года произошла авария космического грузовика «Прогресс МС-04», следовавшего с грузом на МКС. Ее причиной были названы неполадки в двигателе ракеты-носителя. После этого запуски «Протонов» были приостановлены.

Из-за выявленных в ходе дополнительных испытаний неполадок в «Роскосмосе» заявили о намерении отозвать двигатели для «Протонов», произведенные за несколько лет. Вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщал, что из-за этого будут разобраны три уже готовых ракеты.

В ходе расследования выяснилось, что при сборке двигателей на Воронежском механическом заводе вместо положенных по технологии драгоценных металлов использовались более дешевые элементы.