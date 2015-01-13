В понедельник Лефортовский суд Москвы продлил до 8 марта арест журналиста Владимира Аникеева, который предположительно является организатором хакерской группы «Шалтай-Болтай». В России она была чем-то вроде WikiLeaks. С 2013 года хакеры опубликовали сотни документов служебной переписки высших чиновников, сотрудников администрации президента, редакторов крупнейших СМИ и людей, выполнявших поручения Кремля по самым щекотливым вопросам. Republic напоминает о самых громких утечках, организованных «Шалтаем-Болтаем» (а о предполагаемых организаторах группы и их задержании можно прочитать здесь).

Хакерское объединение «Шалтай-Болтай» (другое название «Анонимный интернационал») просуществовало, как минимум, три года. Его авторы начали с того, что 31 декабря 2013 года опубликовали поздравительную речь президента Владимира Путина, зачитанную им в Хабаровске за несколько часов до выхода. С этого момента новые посты в блоге появлялись регулярно – почти каждый месяц по несколько штук.

Представители группировки в интервью, которые они давали в крипточатах, говорили что цель их объединения – изменить мир к лучшему, дать обществу больше свободы и информации, а также цитировали фильм «Хранители»: «Когда человек хоть раз видит черную изнанку общества, он больше никогда не обернется к ней спиной».

О чем мы узнали, благодаря группировке, полюбившей героев Льюиса Кэролла?

О том, как «ресторатор Кремля» Евгений Пригожин финансировал «ольгинских троллей» и шпионил за СМИ

Ресторатор Евгений Пригожин, которого СМИ также называют «поваром Путина», – один из излюбленных героев «Анонимного интернационала». Именно его деятельности касался массив данных, опубликованный одним из самых первых, еще в мае 2014 года. Из якобы бухгалтерских документов следовало, что Агентство интернет-исследований в бывшем дачном поселке Ольгино в Санкт-Петербурге финансировалась структурами, принадлежащими Пригожину.

Цель агентства заключалась в публикации провластных постов и комментариев в интернете на заданные темы: критика в адрес Алексей Навального, положительная оценка действий России в Сирии и т.д. После убийства Бориса Немцова в феврале 2015 года сотрудникам агентства нужно было писать комментарии, формирующие «мнение о том, что украинские деятели могут быть замешаны в смерти российского оппозиционера». Авторы «Шалтай-Болтая» называли Агенство «империей троллей» и «фабрикой троллей».

Если верить информации «Шалтай-Болтая», указания – о чем и как писать – Агентству интернет-исследований поступали из фирмы «Конкорд», связанной с Пригожиным. По итогам проделанной работы Агентство посылало отчеты в «Конкорд».