10:25

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении оператора мобильной связи «Мегафон». Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства 30 января.

Как пояснили в ФАС, основанием для открытия дела стало повышение «Мегафоном» тарифов в международном роуминге по 38 направлениям с 12 декабря 2016 года. Отмечается, что увеличение тарифов составило от 20 до 2200%.

«Иные операторы связи, которые находятся в сопоставимых условиях взаимодействия с иностранными операторами связи – роуминговыми партнерами, тарифы на услуги связи в роуминге не повышали», – подчеркнули в ФАС.

Рассмотрение дела назначено на 6 марта 2017 года. В «Мегафоне» действия антимонопольщиков пока не прокомментировали.

Представитель ФАС Елена Заева сообщила «Интерфаксу», что ели «Мегафон» признают виновным в нарушении антимонопольного законодательства, оператору грозит штраф в размере от 300 тысяч до 1 млн рублей.

В начале декабря прошлого года другой оператор из «большой тройки» – МТС – отказался от ранее намеченного повышения цен на международный роуминг после запроса ФАС. До этого в МТС планировали увеличить тарифы по 38 направлениям, по некоторым – в два-три раза. В «Билайне» и Tele2 на тот момент и не собирались поднимать цены в роуминге.