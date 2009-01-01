10:39

В конкурсе «Мисс Вселенная», который проходил в столице Филиппин Маниле, победила 24-летняя француженка Ирис Миттенар. Об этом сообщается в твиттере конкурса.

https://twitter.com/MissUniverse/status/825917834777739265

”“Мисс Вселенная” была мечтой, каждая девочка мечтает стать “Мисс Вселенной”. Сцена изумительна, все изумительно. Я хочу помогать людям, я хочу понимать людей, я хочу знакомиться с людьми, поэтому это было моей мечтой”, – сказала Миттенар.

Миттенар, которая учится в Париже на стоматолога, стала второй француженкой, завоевавшей титул “Мисс Вселенная”, в истории конкурса и первой победительницей из Европы за 10 лет.

Первой вице-мисс стала гаитянка Ракель Пелисьер, второй вице-мисс колумбийка Андреа Товар.

Россию представляла 22-летняя Юлиана Королькова из Орска, однако она не прошла в финал конкурса.

Конкурс “Мисс Вселенная” проводится с 1952 года, в 2015 году в нем победила 26-летняя филиппинка Пиа Алонсо Вуртцбах. С 1996 года владельцами прав на конкурс стали миллиардер Дональд Трамп, который сейчас является президентом США, и телекомпания NBC. В сентябре 2015 года Трамп полностью выкупил у NBC права на проведение конкурса.