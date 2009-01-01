10:38

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, обязывающий атаманов войсковых казачьих обществ отчитываться о доходах и расходах. Документ опубликован на сайте Думы.

Поправки предлагают атаману представлять сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Аналогичную информацию необходимо предоставить о супруге и несовершеннолетних детях.

Непредоставление сведений или их недостоверность, предполагается в законопроекте, повлекут за собой прекращение полномочий атамана.

Помимо этого, поправки определяют условия, при которых члены казачьих обществ смогут занимать должности, на которые распространяются антикоррупционные ограничения.

Сейчас в России насчитывается около полутора десятков войсковых казачьих обществ.