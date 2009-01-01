Даже при тяжелом состоянии пациента со сложным диагнозом ему возможно оказать помощь – если не вылечить, то продлить жизнь, поддерживая ее в достойном состоянии; этим занимается паллиативная медицина. В 2015 году, по подсчетам Всемирной организации здравоохранения, 78% больных, нуждавшихся в паллиативной помощи, жили в странах с низким и средним уровнем дохода, неспособных организовать медицину для безнадежно больных на общенациональном уровне. При этом, согласно данным ВОЗ, потребность в такой медицине будет только расти – в связи со старением населения и распространением неинфекционных болезней (например, онкологических заболеваний). В России паллиативная помощь была включена в законодательство только в 2011 году; о том, как обстоят с ней дела в России и чем врачи могут помочь безнадежно больным людям, рассказал онколог «Европейской клиники» Андрей Пылёв.

Что такое паллиативная медицина и кому она нужна

У нас в стране все устроено так: пока пациент на ногах, более-менее нормально себя чувствует и имеет еще худо-бедно решаемую проблему, он может получить лечение в государственных учреждениях. Не всегда правильное, не всегда с хорошими препаратами, с очередями, взятками, со скрипом, но в принципе он это лечение получить может. Как только у него происходит какой-то сбой, причем это может быть самый простой сбой, начинаются проблемы. Например, человек приходит в онкодиспансер на очередной курс химиотерапии. У него берут анализы перед процедурой и видят, что гемоглобин низкий. Ему говорят: «Мы не можем сейчас продолжить химиотерапию. Возвращайтесь к нам, когда у вас гемоглобин поднимется, и тогда мы продолжим вас лечить». Но мы-то прекрасно знаем, что сам гемоглобин либо вообще не поднимется, либо поднимется через несколько месяцев. За это время опухоль вырастет. При этом элементарное переливание крови за тридцать минут поднимает гемоглобин до нормы, и человек может в этот же день или на следующий получить химиотерапию. Это как раз и есть та самая паллиативная помощь. И на ней государственная система чаще всего дает сбой.

У меня большинство пациентов – так называемые «отказники». Но как минимум половина из них поддается лечению

Между более-менее физически крепкими онкологическими пациентами и уже действительно погибающими, терминальными больными есть огромная прослойка людей, которым за счет паллиативной помощи можно существенно продлить жизнь, улучшить ее качество, а иногда и вернуть их в курабельное состояние. И эта прослойка оказывается, к сожалению, наиболее обездоленной и бесправной в нашей стране. Паллиативная медицина – это способ в последней инстанции разобраться и помочь тем людям, которые практически были приговорены к смерти. Три четверти из них – это люди с невовремя поставленным диагнозом и плохо пролеченные.

Дело в том, что, к сожалению, в государственной медицине доминирует понятие «медико-экономическая целесообразность». С точки зрения государства нерентабельно занимать койку «бесперспективным» пациентом, у которого мало шансов вернуться к стабильному состоянию. Государственные клиники предпочитают за это время пролечить нескольких простых пациентов. Но для больного и его близких этот небольшой шанс может быть очень важным.

Про отказников и пятую линию химиотерапии

Есть такая иллюзия, что к нам в коммерческий стационар обращаются люди, которые платят в первую очередь за сервис – за то, чтобы лежать в аккуратной чистой палате с телевизором и получать семиразовое питание. Раньше, в 2012–2013 годах, до всех наших макроэкономических проблем, таких пациентов действительно было много. Сейчас люди обращаются совсем по другим причинам. У меня большинство пациентов – так называемые отказники. Другими словами, люди, которые приходят со справкой из онкологического диспансера: «специфическое лечение не показано, рекомендована симптоматическая терапия по месту жительства». Я не утверждаю, что эти рекомендации всегда неправильные. В ряде случаев я с ними соглашаюсь. Но как минимум половина таких больных являются курабельными. То есть подлежащими противоопухолевому лечению.

Сколько раз было, что к нам привозили больных фактически из хосписа. Уже абсолютно списанных государственной системой оказания онкологической помощи. А мы видим – да, действительно распространенный опухолевый процесс. Да, тяжелое состояние. Но есть еще целый ряд опций, которые могут человеку помочь. Конечно, в итоге пациент не выздоравливает, но живет на полгода-год дольше, чем мог бы. А он уже доживал последние дни.

Существует несколько режимов лекарственного лечения, которые могут работать при том или ином виде опухоли. Врачи попробовали один – пациенту какое-то время помогало, потом перестало. Попробовали другой – то же самое. В государственной больнице разводят руками, и всё. А ведь есть еще и третья линия, четвертая, которые точно так же могут быть эффективны. У меня была пациентка с распространенным раком молочной железы, которая «дала ответ» на пятую линию химиотерапии, причем совершенно сумасшедший ответ. До этого рак на всех препаратах прогрессировал. А на пятой линии у нее на 80% уменьшился объем опухоли. И такое случается сплошь и рядом.

О заграничном лечении и о том, когда оно оправданно

Сотни тысяч наших соотечественников ежегодно едут лечиться за рубеж. При этом если подумать, какое лечение невозможно получить в России, то окажется, что его не так много. Есть, например, радиоэмболизация, которая используется при первичном раке печени. Мы де-юре не можем растаможить необходимый для нее препарат. Есть еще некоторые препараты, которые официально не зарегистрированы в России. Но по большому счету все-таки большинство позиций реально реализовать на территории России.

Часто, когда я вижу кампании по сбору денег на лечение какого-нибудь ребенка в западной онкоклинике, я не понимаю, зачем это нужно. У нас функционируют как минимум два полноценных детских онкологических стационара. Почему при этом надо ребенка за полмиллиона евро везти лечиться за границу? Если объективно где-то есть дополнительные опции, которые невозможны в России по тем или иным причинам, тогда это безусловно оправдано. Но очень часто мы видим, как люди, едва столкнувшись с онкологическим диагнозом, решают миновать российские клиники и сразу обращаются в зарубежные, получают там план лечения и начинают собирать на это деньги. В результате получают примерно то же самое, что они могли получить в России, только дороже.

Понятно, что государственная онкологическая система медленная и неповоротливая. Но российские коммерческие стационары предлагают ту же западную модель – человек за один-два дня проходит полную диагностику и получает план лечения. И уж, конечно, здесь это на порядок дешевле, чем на Западе.

Об отличиях паллиативной клиники от хосписа

Сейчас о хосписах начали много говорить в СМИ. Появилась очень хорошая система хосписов. Первый хоспис в Москве – совершенно замечательный. Но важно понимать, что хоспис – это не клиника в полном объеме, это место, где пациент обезболен и ухожен, где ему оказывается качественная психологическая помощь. Есть в Москве и клиники, которые занимаются паллиативом, но в государственной системе обычно это койка, маленькая капельница и обезболивание. То есть чуть-чуть шире, чем хоспис. На самом деле полноценная клиника паллиативной помощи – это серьезно оснащенный стационар, где должны быть абсолютно все врачи: урологи, гастроэнтерологи, эндокринологи, кардиологи, очень сильная реаниматологическая команда, хирурги, которые работают в самых разных областях, неврологи и так далее. В нашей стране даже многие врачи все еще рассматривают паллиативную медицину как только обезболивание. Но это совсем не так.

Паллиативная медицина – это безумно дорого удовольствие. Стоимость спасения человеческой жизни может быть выше, чем потрачено за все годы лечения. Его на государственном уровне могут позволить себе только развитые страны, такие как Швеция или Израиль, где борются за жизнь каждого гражданина. В системе российского здравоохранения такое не предусмотрено, не выделяются деньги. Такая помощь доступна только в частных медицинских учреждениях.

Мы считаем, что диагноз рак – это не приговор. Более того, если человеку поставили 4-ю стадию рака и отправили умирать – не повод отчаиваться. Современная медицина обладает технологиями продления активной жизни, при которой человек сохраняет трудоспособность. Это дорого, это не всем по карману, но такие технологии существуют. Ежегодно мы помогаем порядка пяти тысячам больных, тем, кому отказали в лечении в России, Израиле, Германии. При этом мы не изобретаем новых методик, только комбинируем то, что уже придумано в мире.

Про обезболивание и маленькие пластыри

Обезболивание онкобольных – это резонансная тема. Во многом благодаря таким энтузиастам, как руководитель Первого хосписа Нюта Федермессер, эта проблема сдвинулось с мертвой точки. Раньше очень часто сами врачи, даже имея препараты в наличии, боялись их назначать, чтобы не иметь проблем с Госнаркоконтролем. Сейчас на уровне правительства принято довольно много правильных решений – меняются нормы выдачи обезболивающих препаратов, они выдаются на больший срок; есть послабления в плане отчетности по этим препаратам.

Но вопрос остается очень и очень актуальным, проблема в полной мере не решена. Существует огромное множество разных возможностей и способов обезболивания. Среди прочего существует, например, такая трансдермальная (черезкожная) форма обезболивания. Человек на три дня приклеивает маленький пластырь себе на плечо, и три дня у него нет боли. Потом он этот пластырь отклеивает, приклеивает другой и дальше чувствует себя прекрасно. Для амбулаторного пациента это идеально. Маленький прозрачный кусок пластика. Использовать его для чего-то еще, кроме как для обезболивания, невозможно. Если наркоман обклеится этими пластырями с ног до головы, он не получит никакого эффекта. За рубежом выдача таких пластырей элементарная – достаточно рекомендации врача, чтобы пациент пошел в аптеку и все купил. В России – с учетом того, что они содержат наркотический препарат фентанил, – к пластырям предъявляются те же сложнейшие требования по учету, хранению, оформлению, сдаче и утилизации, что и к инъекционным формам. Это же абсолютная чушь и дикость.

Про скорую помощь и взаимодействие больниц

Известно, что скорая помощь в принципе далеко не всегда выезжает к онкологическим пациентам. Когда врачи скорой слышат, что плохо онкологическому больному, они пытаются всячески отделаться дистанционными рекомендациями и не ехать – и уж тем более не забирать человека в стационар. Все боятся ответственности. Боятся, что пациент умрет у них на руках.

Лет пять-шесть назад, когда наша клиника только появилась и была не полностью оснащена, иногда возникали ситуации, при которых нужно было переводить пациентов в другие городские клиники. У меня это занимало полдня, не меньше. Требовались долгие переговоры с привлечением каких-то знакомых людей на самых разных уровнях, чтобы хоть кто-то согласился взять пациента. Потому что для многих больной раком – это все равно что прокаженный. Большое счастье, что сейчас мы можем закрывать абсолютно все медицинские проблемы в рамках нашего стационара.

Я не осуждаю государственных врачей – они заложники той ситуации, в которую их поставило государство. Врач должен помогать людям средствами, которые ему доступны

О бюджетах городских онкоцентров и редкой возможности заниматься чистой медициной

Сейчас необходимыми лекарствами обеспечиваются меньше половины пациентов страны. Онкологические препараты стоят очень дорого. Бюджеты, которые выделяются государством, даже близко не покрывают реальных нужд. Недавно мне рассказали, что на покупку препаратов в одном ведущем онкологическом отделении страны (не буду его называть) выделяется порядка 2,5 млн рублей в месяц. Притом что это стационар на более чем на 50 коек, который к тому же обслуживает огромное количество амбулаторных пациентов. В реальности эта сумма может покрыть качественное лечение всего нескольких пациентов. То есть в госбольницах буквально нечем лечить.

При этом я не осуждаю наших государственных врачей – они заложники той ситуации, в которую их поставило государство. Врач, который работает в государственном стационаре, должен помогать людям теми средствами, которые ему доступны. Если нужный препарат есть в наличии, врачу нужно собрать миллион подписей, согласовать, отправить заявку – и на каждом из этих этапов ему могут десять раз отказать. На эту беготню он тратит по полдня. Если же у врача нет какого-то препарата, он вряд ли побежит покупать его за свой счет. Хотя я знаю такие истории, и более того, сам, работая еще в госклинике, несколько раз реально покупал лекарство людям за свои деньги.

Я 13 лет проработал в государственном Онкологическом центре. И благодарен ему за многое. Но в то же время я очень рад, что оттуда ушел. Поверьте, огромное удовольствие зарабатывать деньги честно, а не сидеть и не ждать, пока тебе сунут в карман. И главное, сейчас я могу заниматься чистой, академичной медициной, не оглядываясь на то, что входит в стандарты ОМС, а что не входит. Если я считаю, что пациенту нужен такой-то препарат, он через пять минут его получает. Только здесь, в частной клинике, я получил возможность лечить людей объективно хорошо.

Про далекие планы и надежду

Если у больного человека впереди нет некой точки, к которой он стремится, это самое страшное. Даже самый тяжелый, умирающий пациент должен иметь цель – пускай маленькую, но реализуемую, и четкий план действий. Мы в нашей клинике всегда следим за этим.

Понятно, что пациенты – умные и образованные люди. Они понимают, что у них рак и что, скорее всего, они когда-нибудь погибнут. Но психология человека устроена так, что он все равно думает: «Cкорее всего, это произойдет с другими людьми, но вряд ли со мной». Мы не обманываем наших пациентов – никогда и ни при каких условиях. Мы не говорим им, что поставим их на ноги, они выздоровеют и забудут о врачах. Мы сообщаем им реальные перспективы. Но если есть какая-то возможность, пускай даже небольшая, принципиально изменить ситуацию, то за это всегда надо побороться. И в этом наше ключевое отличие от врачей в государственной медицине. Мы не даем ложных надежд. Но мы и не отбираем надежду.

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

Фото: Арсений Несходимов для Republic