11:21

Лефортовский суд Москвы продлил до 8 марта арест журналиста Владимира Аникеева, который предположительно является организатором хакерской группы «Шалтай-Болтай». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Екатерину Краснову.

Таким образом в суде официально подтвердили его арест. Как уточнила Краснова, Аникеев был заключен под стражу 9 ноября 2016 года. Его обвиняют по части 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

О задержании Аникеева 28 января сообщил «Росбалт». По данным агентства, он был задержан оперативниками ФСБ в октябре 2016 года в Санкт-Петербурге после возвращения с Украины, где, как полагают силовики, занимался размещением на местном сайте переписки помощника президента Владислава Суркова.

Участников «Шалтай-Болтая», по информации «Росбалта», ФСБ вычислила летом 2016 года. Как считают в спецслужбе, анализом контента, полученного с помощью перехвата сообщений, в хакерской группе занимался специалист из Эстонии, финансовая деятельность велась в Таиланде, а полученные за продажу информации биткоины обналичивались на Украине.

Как писал «Росбалт», Аникеев начал сотрудничать со следствием и дал развернутые показания, в которых неоднократно упоминал заместителя главы Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова как человека, связанного с «Шалтаем-Болтаем».

Об аресте Михайлова по делу о госизмене 25 января сообщил «Коммерсантъ». Позже «Новая газета» рассказала, что вместе с ним арестовали другого сотрудника ЦИБ ФСБ Дмитрия Докучаева, которого издание называет одним из непосредственных участников хакерской группы. Помимо них по этому делу также арестован топ-менеджер «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов.

Источник «Интерфакса» подтвердил, что Аникеев, Михайлов, Докучаев и Стоянов являются фигурантами уголовного дела о взломе аккаунтов высокопоставленных российских чиновников и известных бизнесменов. По данным собеседника агентства, всего по этому делу проходят шесть человек.

О группе «Шалтай-Болтай» стало известно в конце 2013 года, когда на ее сайте был опубликован текст новогоднего обращения президента Владимира Путина до его показа на федеральном ТВ. После этого в блоге регулярно публиковалась конфиденциальная переписка высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов. В середине 2014 года блог «Шалтая-Болтая» внесли в реестр запрещенных сайтов.