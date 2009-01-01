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11:18

Онлайн-журнал об экономике и политике Republic запустил акцию, приуроченную к «киберпонедельнику». До конца дня 30 января 2017 года годовую подписку на издание можно купить со скидкой более 46% – по 2100 рублей.

В обычные дни цена составляет 3900 рублей.

Акция проводится в последний понедельник месяца, в который российские онлайн-магазины и сервисы традиционно предлагают скидки на свои товары и услуги.

«Киберпонедельники» впервые начали проводить в США в 2005 году. Они проходят через два дня после «черной пятницы», когда по завершении Дня благодарения (четвертый четверг ноября) традиционные магазины предлагают скидки на свои товары.