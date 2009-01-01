12:28

Сеть кофеен Starbucks в течение ближайших пяти лет намерена трудоустроить 10 тысяч беженцев в 75 странах, где компания ведет свой бизнес. Об этом заявил руководитель Starbucks Говард Шульц в письме сотрудникам сети, опубликованном на сайте компании.

Как отметил Шульц, ООН были признаны беженцами более 65 млн человек. Он добавил, что пока в Starbucks пытаются понять, как политика новой администрации США скажется на компании и ее бизнесе, руководство сети сделает все возможное для поддержки своих партнеров как на внутреннем, так и на внешних рынках.

Таким образом в Starbucks отреагировали на указ президента США Дональда Трампа о приостановке программы по приему мигрантов. Целью подписанного 28 января указа об «экстремальном отборе» прибывающих в страну мигрантов является борьба с радикальными исламскими террористами.

В письме Шульца также говорится, что Starbucks продолжит инвестировать в Мексику, где сеть работает с 2002 года. Трамп же предлагает построить на границе с Мексикой стену, чтобы воспрепятствовать проникновению в США нелегальных мигрантов, наркотиков и оружия.