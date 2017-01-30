12:36

Чеченское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту предотвращенного покушения на главу республики Рамзана Кадырова в мае 2016 года. Об этом сообщает «Новая газета».

По данным издания, уголовное дело по статье 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) было возбуждено на прошлой неделе.

Среди задержанных по подозрению в подготовке покушения были в том числе и родственники высокопоставленных чеченских чиновников, а также самого Кадырова. Как ранее писало издание, был задержан Валид Яхиханов – двоюродный брат племянника главы Чечни Ислама Кадырова.

Как пишет газета, Яхиханов, воспользовавшись близкими отношениями со своим двоюродным братом, получил секретный телефонный номер Кадырова, который передел Бадруди Ямадаеву.

Двое выживших братьев Ямадаевых являются представителями одного из самых знаменитых чеченских кланов. Они считают Кадырова виновным в убийстве депутата Госдума от Чечни Руслана Ямадаева и командира батальона «Восток» Сулима Ямадаева. Бадруди Ямадаев считался самым опасным врагом Кадырова на протяжении многих лет.

Когда Ямадаев позвонил на личный секретный номер Кадырова, чеченский лидер «буквально впал в шок», пишет газета. В резукльтате расследования было установлено, что источником утечки был Яхиханов, который и сдал информацию о готовящемся покушении.

В ходе проверки в резиденции у Кадырова в селе Беной было обнаружено заложенное взрывное устройство большой мощности. Также стало известно о других готовящихся нападениях на резиденции Кадырова в других районах Чечни, в том числе и в столице республики Грозном. Во время обысков у задержанных было изъято новейшее стрелковое оружие, гранатометы и взрывчатка.

23 января в МВД Чечни организатором покушения на Кадырова назвали Ису Ямадаева.

Заметка дополняется.