13:33

Антироссийские санкции Запада оказали негативный эффект на инвестиционную деятельность российских компаний, вызвав более чем у 20% крупных и средних предприятий приостановку текущих проектов. Об этом свидетельствуют данные Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета ВШЭ, поступившие в Republic 30 января.

«Более половины (54%) участников опроса констатировали не только относительное, но и прямое ограничивающее воздействие [санкций] на инвестиционную деятельность. <…> Акцентированный инвестиционный спад, продолжающийся с 2013 года, сохранился и в 2016 году, не привнеся позитивных корректирующих изменений в динамике основного капитала по сравнению с 2015 годом», – отметили эксперты.

В материалах ВШЭ говорится, что более 60% руководителей российских предприятий в 2017 году не надеются на изменения в динамике инвестпроцессов. При этом на улучшение динамики в этой области рассчитывают только 20% руководителей, а 46% сообщили «о полном отсутствии дальнейших перспектив относительно капиталовложений на своих предприятиях».

При этом около 60% отечественных предпринимателей назвали «удовлетворительным» состояние инвестиционного климата в стране. В свою очередь, 38% респондентов «выразили негативную реакцию». Основными ограничениями, сдерживающими инвестиционную активность российского бизнеса, участники опроса назвали высокие ставки коммерческих кредитов, низкий спрос на продукцию отечественных предприятий, неопределенность экономической обстановки в стране, инфляцию и недостаток собственных средств предприятий.

В опросе, на результаты которого ссылаются специалисты ВШЭ, ежегодно участвуют свыше 10 тысяч руководителей инвестиционно-активных промышленных организаций России. Санкции западных государств против Москвы действуют с 2014 года; они были введены в ответ на присоединение Крыма к РФ.