13:22

Бывшего полномочного представителя президента в Сахалинской области Виталия Гулия задержали по подозрению в экстремизме. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Дагира Хасавова.

«Моего подзащитного задержали в субботу в аэропорту “Домодедово”, когда он собирался вылететь к своей 93-летней больной матери в Кишинев», – рассказал он.

Как уточнил юрист, уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды). Поводом для дела стала книга «Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника», вышедшая в издательстве « Алгоритм» в 2015 году.

Хасанов отметил, что эта книга не внесена в реестр экстремистских материалов, так как «соответствующего решения суда мы не видели».

«Мой подзащитный, который в разное время занимал различные должности на госслужбе,после ухода на пенсию решил записать свои соображения по поводу происходящего в стране, свидетелем чего он был сам. Ни о каком возбуждении ненависти речь идти не может», – подчеркнул адвокат.

Виталий Гулий занимал должность полпреда президента на Сахалине в период с 1991 по 1993 год. После этого он работал начальником отдела управления Администрации президента, а затем заместителем начальника управления по координации деятельности полпредов президента в субъектах РФ. В 2000 году Гулий был назначен заместителем полпреда РФ на Дальнем Востоке. В 2003–2006 он работал сначала помощником сенатора, а затем депутата Госдумы.