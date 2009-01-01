13:22

Ленинский районный суд Кирова удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном приводе на заседание по делу «Кировлеса» Алексея Навального и Петра Офицерова. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Оба подсудимых не явились на два судебных заседания, в конце прошлой недели и сегодня, поэтому сторона обвинения выступила с ходатайством об их приводе в суд. Оно было удовлетворено», – заявили в суде.

Следующее заседание по делу «Кировлеса» запланировано на девять утра 1 февраля.

Повторное рассмотрение дела «Кировлеса» началось в Ленинском районном суде 5 декабря. Навальный и Офицеров обвиняются в хищении у предприятия 16 млн рублей путем заключения заведомо невыгодного контракта.

Навальный и Офицеров уже были осуждены по этому делу в 2013 году, получив условные сроки. В 2015 году ЕСПЧ постановил, что их осудили за преступление, состав которого заключается в совершении действий, которые нельзя отличить от предпринимательской деятельности.После этого Верховный суд РФ отправил дело на пересмотр.