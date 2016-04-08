14:25

Россельхозбанк (РСХБ) по итогам 2016 года получил прибыль после убытка годом ранее. Об этом председатель правления РСХБ Дмитрий Патрушев рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 30 января.

По словам Патрушева, операционная прибыль банка за прошлый год составила рекордные 55 млрд рублей, а после создания резервов чистая прибыль РСХБ превысила 500 млн рублей.

«Практически весь объем доходов направлен на резервы в целях обеспечения расчистки баланса от токсичных активов. По нашей оценке, самый тяжелый период в этой работе мы преодолели», – заявил он.

Глава РСХБ добавил, что на 1 января 2017 года общий кредитный портфель банка превысил 1,7 трлн рублей. Заемщикам АПК в рамках государственной программы развития сельского хозяйства в прошлом году выдано более 1 трлн рублей – на 60% больше, чем в 2015 году. Объем кредитов РСХБ на проведение сезонных полевых работ за 2016 год вырос на 37% до 260 млрд рублей.

Патрушев не уточнил, речь идет о прибыли РСХБ по РСБУ (российским стандартам бухучета) или МСФО (международным стандартам). В 2015 году убыток банка по РСБУ превысил 75 млрд рублей, оказавшись рекордным с 2008 года. По МСФО убыток РСХБ за 2015 год вырос вдвое по сравнению с предыдущим годом и составил более 94 млрд рублей.

Несмотря на финансовый результат РСХБ в 2015 году, в том же году Дмитрий Патрушев стал победителем в номинации «Банкир года» Национальной банковской премии. В октябре 2016 года Патрушев был также награжден Орденом почета «за большой вклад в организацию кредитного обеспечения агропромышленного комплекса».