14:35

Нидерланды в ближайшее время направят в Россию новый запрос о предоставлении данных с радаров для расследования катастрофы рейса MH17 в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Данные с радаров были предоставлены в нестандартном формате. По этой причине прокуратура Нидерландов направит дополнительный запрос в Россию о правовой помощи», – заявили в прокуратуре Нидерландов.

Ранее СМИ сообщали, что из-за нестандартного формата голландские следователи не смогли расшифровать данные экспериментов, проведенных производителем комплексов «Бук» концерном «Алмаз-Антей».

«Алмаз-Антей» предоставил результаты экспериментов Нидерландам в октябре 2016 года, после публикации выводов следственной группы, которая установила, что ракета, сбившая «Боинг», была выпущена с территории, подконтрольной сепаратистам. Согласно выводам «Алмаз-Антея», ракету запустили из другого района, который находился под контролем украинских войск.

При крушении Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, погибли 298 человек, большинство были подданными Нидерландов. В 2015 году расследовавшая катастрофу комиссия пришла к выводу, что самолет был сбит ракетой «земля-воздух», запущенной с «Бука». С этими выводами согласились и Россия, и обе стороны украинского конфликта.