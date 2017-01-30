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Россия обжаловала во Всемирной торговой организации (ВТО) антидемпинговые пошлины, введенные в 2016 году Евросоюзом в отношении российских экспортеров стали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

«27 января 2017 года Российская Федерация направила запрос на консультации с Европейским союзом в рамках процедуры разрешения споров ВТО в связи с антидемпинговой мерой ЕС в отношении российского холоднокатаного проката», – пояснили в министерстве.

Иск был подан из-за того, что, как считает РФ, Еврокомиссия допустила многочисленные нарушения в ходе антидемпингового расследования. В Минэкономразвития напомнили, что если в ходе консультаций стороны не смогут урегулировать спор, Россия сможет обратиться в ВТО с просьбой об учреждении третейской группы для рассмотрения спора.

Пошлины Евросоюза на российскую сталь действуют с 5 августа 2016 года. Для Магнитогорского металлургического комбината размер пошлины составляет 18,7%, для «Северстали» – 34%, для Новолипецкого металлургического комбината и остальных производителей – 36,1%.

В ноябре прошлого года «Северсталь» и Новолипецкий металлургический комбинат оспорили пошлины ЕС в Европейском суде общей юрисдикции. Обе компании также указывали на нарушения, с которыми велось расследование Еврокомиссии.