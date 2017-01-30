15:04

Золотодобывающая компания «Полюс» сына Сулеймана Керимова Саида предупредила инвесторов о возможности потери лицензии на разработку золоторудного месторождения Сухой Лог. Об этом сообщает РБК, в распоряжении которого оказалась копия проспекта к размещению евробондов «Полюса».

Как говорится в проспекте, лицензия на крупнейшее месторождение золота в России может быть потеряна, если Запад введет новые санкции против «Ростеха» – партнера «Полюса» в совместном предприятии по Сухому Логу, компании «СЛ Золото». Госкорпорация, ряд ее «дочек» и топ-менеджеров (в том числе глава «Ростеха» Сергей Чемезов) попали под санкции, введенные против РФ в 2014 году после присоединения Крыма.

«Несмотря на то, что “СЛ Золото” не находится под западными санкциями, и текущие санкции против “Ростеха” не препятствуют, по мнению “Полюса”, дальнейшему сотрудничеству компаний, возможное введение новых санкций против “Ростеха” может привести к распаду совместного предприятия и утере права на освоение Сухого Лога», – поясняется в документе.

В «Ростехе» отказались от комментариев. В «Полюсе» не стали уточнять, рассматривала ли компания варианты сохранить лицензию на Сухой Лог в случае ужесточения санкций в отношении «Ростеха».

Созданная в июле 2016 года «СЛ Золото» победила на аукционе по Сухому Логу 26 января 2017 года. В ходе торгов был сделан всего один шаг – при начальной цене 8,55 млрд рублей победитель предложил около 9,4 млрд рублей. При этом в аукционе участвовали только две организации – «СЛ Золото» и «Золото Бодайбо» – структура бизнесмена Ибрагима Паланкоева, связанного с бывшими акционерами Polyus Gold International (материнской компании «Полюса») и банка ВТБ.

После того, как торги за Сухой Лог прошли, в «Ростехе» объявили, что «Полюс» выкупит у госкорпорации 23,9% в «СЛ Золото» примерно за $141 млн. При этом покупка должна состояться после получения лицензии на месторождение.