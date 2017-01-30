16:08

Трем крупнейшим российским МТС, «Мегафону» и «Вымпелкому» придется отказаться от федеральных лицензий на связь третьего поколения (3G) из-за угрозы попасть под западные санкции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Роскомнадзору.

Федеральные лицензии на 3G у операторов «большой тройки», выданные им в мае 2007 года на 10 лет, истекают весной 2017 года. Согласно условиям лицензий, операторы обязаны предоставлять доступ к 3G на всей территории РФ. На Крым, который вошел в состав России в 2014 году, эти требования не распространялись.

2 февраля в Роскомнадзоре состоится совещание, в котором примут участие представители МТС, «Мегафона» и Вымпелкома”. На нем будет обсуждаться вопрос продления лицензий 3G.

По информации РБК, на данный момент рассматривается вариант, согласно которому операторы “большой тройки” получат разрешение на оказание услуг по предоставлению связи 3G в определенных федеральных округах или регионах, за исключением Севастополя и Крыма.

МТС и “Вымпелком” торгуются на американских биржах NYSE и NASDAQ, “МегаФон” – на Лондонской фондовой бирже. В случае выхода “большой тройки” на рынок Крыма, американские и европейские поставщики оборудования могут отказаться с ней работать. Помимо этого у операторов может возникнуть необходимость в реструктуризации состава своих акционеров, среди которых есть зарубежные фонды и компании.

Для других российских операторов, предоставляющих услуги 3G, проблем с лицензиями не возникнет. Они работают на основе решения Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), которая разрешила для организации сетей 3G использовать лицензии 2G.