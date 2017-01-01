Правительство Голландии дорого расплачивается за сделку, которую еще в начале 2000-х местное министерство юстиции заключило с наркоторговцем. Скандальная история – по сути, власти поделили с преступником конфискованные деньги – уже привела к нескольким отставкам. Последним оказался министр юстиции Ар ван дер Стер, который не имел никакого отношения к сделке, но пытался замять скандал. Когда об этом стало известно, ван дер Стер покинул должность.

Сделки и неформальные контакты между представителями власти и криминала – распространенное явление. Их считают оправданными, если они помогают в борьбе с преступностью. Но иногда договоренности заходят слишком далеко – как, например, в Германии, где спецслужбы, пытаясь контролировать неонацистов, фактически грали на их стороне. Или в США, власти которых, по ряду свидетельств, договорились с крупнейшим мексиканским наркокартелем «Синалоа», позволив ему долгое время поставлять в Соединенные Штаты наркотики в обмен на информацию о конкурентах.

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