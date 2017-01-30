16:50

Банк NatWest (дочерняя структура Royal Bank of Scotland, RBS) не будет закрывать счета телеканала Russia Today в Великобритании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Других подробностей в RT не привели. О закрытии счетов в NatWest телеканал сообщил в октябре 2016 года.

В RBS тогда говорили, что счета RT остаются открытыми, пока в банке анализируют ситуацию. В то же время источники Bloomberg указывали, что решение заблокировать счета RT еще может быть аннулировано.

Собеседники Bloomberg также поясняли, что закрытие счетов RT было связано с несоблюдением банком NatWest принципа «знай своего клиента» (know your customer), а также антироссийскими санкциями. В свою очередь, в МИД РФ назвали решение NatWest «акцией по устранению неудобного для британского официоза, но популярного среди британской общественности новостного ресурса».