17:01

Иракский парламент одобрил запрет на въезд в страну для американцев ответ на указ президента США Дональда Трампа о приостановке программы по приему беженцев. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на двух депутатов парламента Ирака.

По их словам, за запрет проголосовали большинство депутатов, однако не то уточнили точное количество голосов. Теперь документ должно утвердить правительство страны.

Подробностей запрета депутаты не уточнили. Пока неизвестно, как он повлияет на операцию против «Исламского государства» в Мосуле.

Также неясно, будет ли распространяться запрет на американских военнослужащих, сотрудников неправительственных и гуманитарных организаций, нефтяные компании и американцев, имеющих бизнес в Ираке.

Указ о ужесточении проверок мигрантов Трамп подписал 28 января. Он, в частности, предполагает 90-дневный запрет на въезд в США гражданам Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Йемена и Сомали, а также приостановку программы США по приему беженцев на 120 дней.

Заметка дополняется.