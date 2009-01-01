17:27

Институт национальной памяти Польши опубликовал базу данных с информацией о надзирателях фашистского лагеря в Освенциме. Об этом сообщает Polskie Radio.

В базе данных содержатся имена и фамилии, даты и места рождения надзирателей, а также сроки их службы и, при наличии, фотографии.

Для надзирателей, попавших после Второй мировой войны под суд, также представлены судебные документы.

В Институте национальной памяти заявили, что в будущем планируют опубликовать базы надзирателей других лагерей смерти.

Лагерь в Освенциме действовал с 1940 по 1945 годы. По современным оценкам, полученным с использованием косвенных данных, число жертв лагеря составило от одного до полутора миллионов человек, подавляющее большинство из которых были евреями. Точное количество погибших установить невозможно из-за того, что большинство документов было уничтожено.