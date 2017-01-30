17:32

Посольство США ужесточило правила выдачи виз россиянам после того, как американский президент Дональд Трамп подписал указ об изменении миграционной политики. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на официального представителя посольства США в России.

Указ, в частности, затрагивает положение, согласно которому при повторном получении виз заявители из России могли не проходить личное собеседование, если предыдущая виза истекала менее четырех лет назад. Теперь этот срок сократился до одного года.

В подписанном Трампом документе говорится, что программа повторной выдачи виз The Visa Interview Waiver Program между Россией и США, которая действует с сентября 2012 года, должна быть прервана, а все желающие получить неиммигрантскую визу должны проходить личное собеседование.

Указ об ужесточении миграционной политики Трамп подписал 28 января. Документ вводит 90-дневный запрет на въезд в США гражданам Сирии, Ирака, Ливии, Йемена, Судана, Сомали и Ирана, а также на 120 дней приостанавливает программу США по приему беженцев.

По словам Трампа, соответствующий указ он подписал с целью не допустить проникновение в США радикальных исламистов.

В ответ на это иракский парламент 30 января также запретил американцам въезд в страну, теперь документ должно подписать иракское правительство. Как он повлияет на совместную военную операцию против ИГИЛ в Мосуле, пока неизвестно.

Также не уточняется, будет ли распространяться запрет на американских военных, сотрудников неправительственных и гуманитарных организаций, нефтяные компании, а также американцев, имеющих бизнес в Ираке.