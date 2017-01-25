На прошлой неделе была разыграна лицензия на разработку крупнейшего в России месторождения золота Сухой Лог с запасами 2000 тонн. При нынешней цене на золото $1200 за тройскую унцию его запасы стоят около $77 млрд. Продать Сухой Лог власти пытались чуть ли не с самого начала приватизации в России.

Теперь месторождение без борьбы получила компания «СЛ Золото» – СП золотодобывющий компании «Полюс» Саида Керимова и госкорпорации «Ростех». Ей придется вложить в разработку Сухого Лога $4–5 млрд, оценивал председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба.

Кому принадлежат лицензии на другие крупнейшие месторождения полезных ископаемых в России – от нефти и алмазов до молибдена и калийной соли?