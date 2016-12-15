Известно, что первыми новые технологии берут на вооружение не самые полезные с точки зрения общественной пользы сферы – например, порно и индустрия развлечений. Виртуальная реальность тут не исключение – чего стоит хотя бы прошлогодняя лихорадка вокруг игры с дополненной реальностью Pokemon Go. В идеальном мире было бы правильнее, если бы новые технологии добирались первыми, например, до образования. Но это сфера по традиции консервативная (если не брать в расчет частные специализированные или экспериментальные школы) – даже обычные компьютеры «спускают» во многие школы так долго, что они к этому моменту уже сильно устаревают.

В 2016 году ученые из Московского технологического института провели исследование, насколько учащиеся готовы к внедрению новых технологий в учебный процесс. Исследователей МТИ интересовало прежде всего отношение аудитории к виртуальной реальности, отслеживанию физиологических данных и использованию нейроинтерфейсов. Выборка была не очень репрезентативной – в опросе участвовали более двухсот студентов MBA, проходившие дистанционное обучение, но результаты показали, что взрослые люди (которые часто менее открыты новшествам) считают необходимой модернизацию учебного процесса: так ответили 44% респондентов.

Одни из самых перспективных технологий в образовании – виртуальная, дополненная и смешанная (MR) реальность: эти направления сейчас развивают все крупнейшие мировые IT-гиганты, а оборудование не обязательно должно быть дорогим. Например, самые простые очки виртуальной реальности Google Cardboard стоят всего несколько сотен рублей, и для работы с ними достаточно смартфона с установленным специальным приложением.

Специалисты российской госпрограммы «Национальная технологическая инициатива» выделяют следующие направления развития дополненной и виртуальной реальности: развитие виртуальных аватаров, медиакоммуникационных платформ, а также обучающих тренажеров, вроде того, что собираются установить в Центре подготовки космонавтов. Про конкретные разработки, связанные со школами, речи пока нет. Но это не значит, что в России в области виртуальной реальности ничего не происходит.

Американские очки, российские приложения