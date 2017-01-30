19:20

Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу братьев Анзора и Шадида Губашевых на условия содержания в тюрьме и обязал Россию выплатить им на двоих €13 тысяч компенсации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд удовлетворил нашу жалобу и постановил взыскать в пользу Губашевых компенсацию по €6,5 тысяч каждому. Мы жаловались на условия содержания подсудимых: задержка с доставкой в суд, нарушение режима питания, применение наручников», – сказал защитник Губашевых.

По его словам, ЕСПЧ также счел нарушением прав обвиняемых несвоевременное рассмотрение их апелляционных жалоб.

Анзор и Саид Губашевы обвиняются в убийстве, совершенном группой лиц по найму, а также в незаконном обороте оружия. Вместе с ними на скамье подсудимых в деле об убийстве Бориса Немцова находятся еще трое человек.

По версии следствия, фигуранты дела согласились убить Немцова за вознаграждение в размере 15 млн рублей. Непосредственным исполнителем убийства 27 февраля 2015 года обвинение считает Заура Дадаева.

Ранее жалобу в ЕСПЧ подавал еще один фигурант дела, Темирлан Эскерханов. Как писал «Коммерсантъ», он согласился в досудебном порядке получить от властей РФ €6 тысяч за отзыв своих претензий в ЕСПЧ.