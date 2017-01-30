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Глава Минэкономразвития Максим Орешкин может сменить бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева в совете директоров «Газпрома». Об этом «Ведомостям» рассказали три федеральных чиновника и близкий к акционерам компании источник.

Списки претендентов в советы директоров госкомпаний составляет Росимущество, далее кандидатов обсуждают в Администрации президента и утверждают в правительстве. В 2017 году, в отличие от прошлых лет, списки опубликованы не будут, отметило издание.

Представитель Минэкономразвития, Росимущества и самой госкомпании не стали комментировать эту информацию. При этом газета отметила, что окончательно списки претендентов в совет директоров «Газпрома» должны быть сформированы 31 января.

«Правительству очень важно иметь двух чиновников именно в совете директоров “Газпрома”, в том числе очень важно иметь там министра экономического развития», – пояснил федеральный чиновник.

В совет директоров «Газпрома» входят 11 человек. Улюкаева выдвинули в 2016 году, при этом отмечалось, что сам бывший министр «очень хотел» войти в совет госкомпании. Тогда экс-глава Минэкономразвития стал вторым министром в «Газмпроме», так как в 2015 году в совет вошел министр энергетики Александр Новак.

В 2016 году в совет «Газпрома» также предложили включить председателя правления Россельхозбанка Дмитрия Патрушева.

Максим Орешкин был назначен министром экономического развития РФ 30 января 2016 года. На этом посту он сменил Алексея Улюкаеву, котором ранее предъявили обвинение в получении взятки от представителя «Роснефти».

20 января 2016 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил нового замглавы Минэкономразвития. Им стал Азер Талыбов, который ранее занимал пост руководителя секретариата председателя Банка России.